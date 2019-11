ONG Corrente Pelo Bem promove ação de Natal em Jardim Gramacho

Rio – Pela décima vez, a ONG Corrente Pelo Bem estará realizando uma ação de Natal, em Jardim Gramacho, também conhecido como Lixão, área que era utilizada como aterro sanitário e meio de sobrevivência dos catadores de lixo. Após inativação, milhares dos catadores ficaram sem emprego e passaram a ser conhecidos como zumbis do lixo, tendo em vista que não conhecem outro meio de trabalho.

Em busca de colaborar com as famílias carentes, a ONG continua nesta luta junto aos seus voluntários e, no dia 07 de dezembro, será a grande festa que visa as seguintes doações:

1.000 cestas básicas

Itens de higiente

Fraldas, leite em pó e roupas infantis

2.000 brinquedos para as crianças

Cada cesta básica tem o valor de R$ 25, quem puder ajudar basta depositar diretamente na conta – que se encontra no final do texto – da ONG, o valor doado ajudará para que seja comprados as cestas básicas, salgados, bolos, refrigerantes e brinquedos para festa. Esta que contará também com presença do papai noel, animadores e outros como pula-pula e escorrega.

Dentre as ações realizadas neste ano, além das datas sazonais, foi conseguido apoio para construção de uma casa, uma creche e biblioteca. Um dos sonhos da ONG e, principalmente de seu fundador e presidente, Rodrigo Freire, é, futuramente, conseguir a construção de uma sede, em Jardim Gramacho, para que possam acontecer cursos profissionalizantes para capacitar os moradores a encontrarem um emprego e, aos poucos, conseguirem mudar a situação precária na qual vivem com seus familiares. Também, quinzenalmente, são realizadas ações para moradores em situação de rua.

Para quem puder ajudar na construção da sede, foi criada a vaquinha: https://voaa.me/familias-que-vivem-no-lixao