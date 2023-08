ONG chega à Itália com 32 crianças migrantes resgatadas no mar

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/08/2023 - 13:01 Compartilhe

ROMA, 11 AGO (ANSA) – A embarcação Geo Barents, da ONG Médicos sem Fronteiras, atracou nesta sexta-feira (11) na cidade portuária italiana de La Spezia com 49 migrantes resgatados no Mediterrâneo, dos quais 38 menores, sendo 32 desacompanhados, que passaram uma semana no mar.

Queimados de sol, eles relataram episódios de tortura, estupros, surras e sede, além da perda de um companheiro de viagem, um menino que caiu no mar e não foi mais encontrado.

“Éramos amigos, partimos juntos”, disse aos voluntários um dos meninos migrantes.

A primeira a desembarcar foi uma menina, que precisou ser levada em uma maca para um hospital. A criança está grávida, vítima de um estupro, e será levada para uma residência protegida.

A embarcação foi chamada pelos voluntários de “barco das crianças”, já que quase todos os tripulantes eram menores desacompanhados.

Na chegada ao porto, foram atendidos por voluntários da Cruz Vermelha e receberam comida, água e roupas. (ANSA).

