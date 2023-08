ONG acusa Arábia Saudita de assassinar centenas de migrantes

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/08/2023 - 13:01 Compartilhe

ROMA, 21 AGO (ANSA) – A ONG Human Rights Watch (HRW) divulgou nesta segunda-feira (21) um relatório que acusa guardas de fronteira da Arábia Saudita de terem assassinado centenas de imigrantes, em sua maioria etíopes, com armas de pequeno calibre e explosivos.

De acordo com a organização, as mortes ocorreram como parte de uma campanha mirada e podem constituir crime contra a humanidade.

O relatório se baseia em dezenas de entrevistas com etíopes que afirmam que foram atacados por guardas de fronteira sauditas enquanto tentavam entrar no país a partir do Iêmen, nação devastada por uma guerra em vigor há oito anos.

“Vi pessoas serem mortas de uma maneira que eu jamais teria imaginado”, disse à HRW a adolescente Hamdiya, que cruzou a fronteira entre Iêmen e Arábia Saudita em fevereiro passado. Só essa jovem garante ter presenciado a morte de 30 imigrantes.

Em geral, habitantes do Chifre da África cruzam o Estreito de Babelmândebe até o Iêmen, em uma travessia de apenas 30 quilômetros, para depois seguir viagem rumo à Arábia Saudita.

O governo do país árabe afirmou não ter encontrado “nenhuma prova” para confirmar as acusações da Human Rights Watch.

