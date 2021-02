‘Onde quer que seja verde, a gente vive’: Palmeiras e Puma lançam novas camisas da temporada 2021 Xadrez, modelo faz parte da terceira coleção feita pela empresa alemã para o clube

Palmeiras e Puma lançaram nesta terça-feira (23), simultaneamente nas redes sociais, a nova camisa verde para a temporada. A empresa alemã decidiu ousar e fez um modelo xadrez no terceiro ano da parceira.

A campanha intitulada ‘Onde quer que seja verde, a gente vive’ foi dirigida por Ricardo Jones. Ele é tido como um dos principais nomes da cinematografia publicitária no Brasil e, por isso, foi o escolhido pela Puma para dirigir o vídeo de anúncio do novo uniforme do Palmeiras.

E MAIS:

Na semana passada o NOSSO PALESTRA/LANCE! mostrou que o modelo seria ousado e disruptivo. A camisa branca é inspirada nos títulos das “Cinco coroas”, conquistados nos anos 1950/51, dentre eles o Mundial de Clubes que completa 70 anos em julho.

Camisa branca com as coroas (Foto: Divulgação)

>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação

>> Palmeiras lança novas camisas 1 e 2 para 2021. Veja fotos em galeria!

A estreia acontece na final da Copa do Brasil, contra o Grêmio no domingo (28). O preço do modelo de adulto será R$ 269,90 enquanto o feminino e infantil R$ 249,90.

E MAIS:

Veja também