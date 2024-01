Onde o mundo aqueceu mais no ano mais quente da Terra

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 15/01/2024 - 2:45 Para compartilhar:

No ano passado, mais de 40 por cento da superfície da Terra estava pelo menos 1,5 graus Celsius mais quente do que no final de 1800, descobriu uma análise do Washington Post de dados de temperatura divulgados pela organização sem fins lucrativos Berkeley Earth.

Um nível de aquecimento de 1,5 graus é o valor de referência estabelecido no acordo climático de Paris de 2015, uma meta crucial que, segundo os especialistas, poderá limitar as consequências mais terríveis das alterações climáticas em comparação com dois ou três graus de aquecimento.

Aproximadamente um quinto do globo já aqueceu mais de 2 graus Celsius em comparação com o final do século XIX, antes de os humanos começarem a queimar combustíveis fósseis em grande escala. Cerca de 5% do planeta aqueceu mais de 3 graus Celsius – uma área de rápido aquecimento ao redor do Ártico.

“Nada mágico acontece a 1,5 graus, onde os impactos de repente ficam substancialmente piores do que 1,45”, disse Zeke Hausfather, cientista climático da Berkeley Earth. Mas haveria “uma grande escalada nos impactos” entre 1,5 e 2 graus de aquecimento, acrescentou.

O Washington Post mapeou as regiões que registaram as maiores anomalias de temperatura em 2023 – locais que aqueceram tão rapidamente que o clima já está a testar os limites da infraestrutura humana e a capacidade de resposta do mundo natural.

Áreas do Canadá e do norte dos EUA registaram temperaturas pelo menos 2 graus Celsius acima da média pré-industrial, contribuindo para a pior época de incêndios florestais alguma vez registada no Canadá.

Um estudo liderado por pesquisadores do Imperial College London descobriu que as mudanças climáticas tornaram o clima propenso a incêndios pelo menos sete vezes mais provável e 50% mais intenso. “Na ausência dessas condições, teria sido muito difícil ver a extensão dos incêndios florestais que temos visto”, disse Carlo Buontempo, diretor do Serviço de Alterações Climáticas Copernicus, a principal agência climática da Europa.

Brasil, Paraguai e Bolívia experimentaram picos de temperatura incomuns em 2023, apesar do aquecimento mais lento nas últimas décadas, de acordo com dados do Berkeley Earth.

Carlos Nobre, cientista do Sistema Terrestre da Universidade de São Paulo, disse que 2023 marcou a quarta vez que a região amazônica entrou em seca severa em menos de 20 anos, algo nunca visto antes nos registros históricos. “Esta não é uma variabilidade natural”, disse ele.

A seca do ano passado fechou centrais hidroeléctricas no Brasil e isolou as comunidades ribeirinhas da Amazônia do mundo exterior, à medida que os canais de ligação se transformavam em bancos de areia vazios.

A Europa tem registado taxas de aquecimento muito mais elevadas do que outras partes do globo. Em 2023, partes do continente estavam até 3 graus mais quentes do que no final do século XIX.

Os pesquisadores não compreendem completamente porque é que as temperaturas estão subindo mais rapidamente na Europa, disse Friederike Otto, professora sênior de ciências climáticas no Instituto Grantham do Imperial College London. Um motivo poderá ser o fato de os governos europeus terem trabalhado para eliminar a poluição por aerossóis dos automóveis e da indústria nas últimas décadas. Estas pequenas partículas, embora muito prejudiciais para os seres humanos, têm um efeito refrescante no clima.

As ondas de calor estão entre as principais preocupações, à medida que a Europa e outras partes do planeta continuam a aquecer, e os seus riscos para a saúde permanecem amplamente subestimados, disse Otto. “Vemos temperaturas que nunca foram alcançadas antes e meses e meses de calor aos quais as nossas sociedades não estão adaptadas.”

2023 também viu níveis recordes de calor nos oceanos. As altas temperaturas no Pacífico tropical, causadas pelo padrão climático El Niño, ocorreram além de um aumento de longo prazo no conteúdo de calor oceânico , uma métrica climática que captura não apenas a temperatura na superfície do mar, mas também a energia térmica armazenada.

Embora exista alguma variabilidade natural nas temperaturas de ano para ano, o mundo enfrentará em breve impactos climáticos crescentes, a menos que os países tomem medidas drásticas para reduzir as emissões, segundo os cientistas.

“É muito provável que daqui a 20, 30 anos olhemos para o clima do início da década de 2020 como um período em que [a temperatura] ainda era administrável, quando estava frio, em certo sentido”, disse Buontempo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias