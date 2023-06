Onde está Wilson, o cão que ajudou na busca pelas crianças na selva?

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/06/2023 - 16:58 Compartilhe

Após o aparecimento de Lesly Mucutuy (13 anos), Soleiny Mucutuy (9 anos), Tien Noriel Ronoque Mucutuy (4 anos) e Cristin Neriman Ranoque Mucutuy (11 meses), as quatro crianças indígenas Uitoto que permaneceram perdidas por 40 dias nas selvas do Guaviare, as Forças Armadas colombianas confirmaram que a descoberta não teria sido possível sem Wilson, o cão das forças especiais que conseguiu encontrar os restos do avião que caiu em 1º de maio.

Segundo informações da revista Cambio, desde quarta-feira, 31, as forças de segurança anunciaram que o cão belga foi solto em um dos postos de busca no meio da mata, porém, apesar do treinamento, não retornou ao seu guia. Fontes próximas daquele veículo afirmaram que há três semanas Wilson esteve desaparecido por várias horas, mas que após um longo período voltou aos oficiais fardados, apresentando sinais elevados de desidratação e pequenos ferimentos.

Com o aparecimento das quatro crianças, as Forças Armadas esperavam que Wilson estivesse com elas. No entanto, o presidente colombiano Gustavo Petro informou a vários meios de comunicação que o animal continua desaparecido.

Após alegria com o aparecimento das crianças, veio a preocupação com a vida do cachorro que está perdido na selva. O Exército Nacional da Colômbia anunciou que está seguindo os rastros deixados pelo animal e espera encontrá-lo. “A busca não acabou. Nossa premissa é que ninguém é deixado para trás. Os soldados continuam a operação para encontrar Wilson”, diz a conta do Twitter do Exército Nacional.

La búsqueda no ha finalizado. Nuestra premisa: Ninguno se queda atrás. Los soldados continúan la operación para encontrar a Wilson.#PatriaHonorLealtad pic.twitter.com/a4mPVvCoPT — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) June 10, 2023

Entenda o caso

Quatro crianças indígenas Uitoto foram encontradas na selva Guaviare após a aeronave que as transportavam cair na floresta matando o piloto Hernando Murcia; o diretor Uitoto da Fundação de Profissionais Indígenas Yetara; e a mãe das crianças, Magdalena Mucutuy Valencia, cujos corpos foram encontrados na terça-feira, 16 de maio.

