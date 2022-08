Onde assistir segunda etapa da Liga Mundial de skate street

Parceria Lance & IstoÉ 11/08/2022 - 18:41 Compartilhe

A segunda etapa da Liga Mundial de skate street será realizada neste fim de semana. O evento ocorrerá em Seattle e contará com exibição exclusiva do SporTV.

Gabriela Mazetto, Gustavo Ribeiro, Pâmela Rosa, Felipe Gustavo, Kelvin Hoefler e Rayssa Leal são alguns dos nomes que disputam pelo título da competição. Sérgio Arenillas e Geninho Amaral ficarão responsáveis por comandar as transmissões.

– Acredito que tenhamos uma etapa bem equilibrada, pelo nível apresentado em Jacksonville. As meninas terão de correr atrás da Rayssa, que venceu a primeira etapa na última manobra. Destaco as japonesas Momiji Nishiya e a Funa Nakayama, que ameaçam o favoritismo da brasileira, além da Pâmela Rosa, que vem muito bem preparada e com boas colocações nos últimos eventos. No masculino, os japoneses são os caras a serem batidos, já que começaram com o título e notas bem altas. Nesta etapa, o americano Nyjah Houston certamente vem muito forte e estamos aguardando os brasileiros, que não foram muito bem na estreia da temporada – disse Geninho Amaral.

LIGA MUNDIAL DE SKATE – ETAPA DE SEATTLE



Sábado, 13 de agosto

16h – Semifinais femininas – ao vivo no sportv3

19h30 – Preliminares masculinas – ao vivo no sportv2

Domingo, 14 de agosto

17h – Final feminina – ao vivo no sportv2

19h30 – Final masculina – ao vivo no sportv2

