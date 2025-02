Onde assistir o clássico Corinthians x Santos?

Corinthians e Santos protagonizam, nesta quarta-feira, 12, o primeiro clássico alvinegro de 2025. O jogo, marcado para às 21h35 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, também marca a reestreia em clássicos de Neymar em sua volta ao Peixe e o primeiro embate entre o astro e o holandês Memphis.

Mesmo vivendo momentos distintos no Campeonato Paulista, os alvinegros tem grande interesse na partida de hoje. O Corinthians lidera o grupo A e já está matematicamente classificado às quartas de final, mas busca manter o 100% de aproveitamento em Itaquera e vencer seu primeiro clássico no ano.

+ Efeito Neymar: Corinthians aumenta preço do ingresso para clássico com o Santos

+ Confira o retrospecto de Neymar nos 19 jogos que disputou contra o Corinthians

Já o Santos vive uma situação mais difícil. Atualmente, com 8 rodadas finalizadas no Paulistão, o alvinegro praiano tem apenas 9 pontos e está fora da zona de classificação para a próxima fase.

Onde assistir o clássico?

O torcedor que quiser acompanhar o duelo pelas telinhas terão um vasto “cardápio” à disposição. O clássico paulista dessa quarta-feira terá transmissão da TV Record, na televisão, da CazéTV, no YouTube, e dos streaming UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

Escalações

O último clássico paulista da fase de grupos da competição deve contar com todas as estrelas disponíveis, inclusive Neymar, Memphis e companhia. Veja as prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá, Hugo; Raniele, André Carrillo, Alex Santana e Rodrigo Garro; Memphis Depay, Yuri Alberto

Santos: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, João Basso, Luan Peres; Tomás Rincón, Diego Pituca e Neymar; Thaciano, Tiquinho Soares, Guilherme

Retrospecto

Corinthians e Santos já se enfrentaram em 351 oportunidades, e o retrospecto é favorável ao Timão: 137 vitórias contra 112 do Peixe, além de 102 empates.

Na história do Campeonato Paulista foram 201 confrontos, com 84 vitórias do Corinthians e 64 do Santos, além de 60 empates.

O último confronto entre as equipes aconteceu no Paulistão do ano passado, no dia 7 de fevereiro, na primeira fase do torneio. Naquela oportunidade, o Santos fez valer o mando de campo e venceu a partida por 1 a 0.