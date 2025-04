Onde assistir ‘Conclave’, filme sobre a escolha de novo papa que concorreu ao Oscar

O filme “Conclave” passou a ser uma das principais buscas feitas no Google nesta segunda-feira, 21, no Brasil, com aumento de mais de mil porcento no termo digitado no buscador nas últimas 8 horas.

Isso porque, o filme trata justamente do que acontece a portas fechadas no Vaticano durante um Conclave após a morte inesperada do antigo Sumo Pontífice, e as autoridades católicas precisam escolher um novo papa. O filme é baseado no livro de mesmo nome escrito por Robert Harris (editora Alfaguara). É dirigido por Edward Berger e reúne no elenco os atores John Lithgow, Ralph Fiennes, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini.

A produção concorreu ao Oscar de 2025 em oito categorias: Melhor Filme, Melhor Ator (Ralph Fiennes), Melhor Atriz Coadjuvante (Isabella Rossellini), Melhor Trilha Sonora, Melhor Direção de Arte, Melhor Montagem, Melhor Figurino e Melhor Roteiro Adaptado, esta última rendendo a única estatueta recebida na noite de premiação.

O filme já saiu do circuito do cinema e migrou para o streaming. Está disponível no Amazon Prime para assinantes. Ou pode ser comprado na Apple TV, Google Play e Youtube.

A produção chegou a ser elogiada pelo padre Júlio Lancelotti. O sacerdote publicou uma imagem em seu perfil no Instagram com uma citação do longa, e elogiou: “Belo texto num belo filme!”