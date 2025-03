Onde assistir aos jogos do Brasileirão neste domingo

A primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2025 continua neste domingo, 30, quando três partidas serão disputadas.

Todos os jogos terão exibição na televisão, com dois deles em canais abertos e transmissão gratuita pela internet. Veja abaixo como acompanhar:

— Palmeiras x Botafogo – 16h – Globo e Premiere

— Vasco x Santos – 18h30 – Premiere, CazeTV e Record

— Bahia x Corinthians – 20h – Sportv e Premiere

Brasileirão de volta

O principal campeonato de futebol masculino do país retomou no sábado, 29, com seis duelos disputados e a primeira demissão de treinador — Mano Menezes perdeu o emprego no Fluminense.

São Paulo 0x0 Sport

Cruzeiro 2×1 Mirassol

Grêmio 2×1 Atlético Mineiro

Fortaleza 2×0 Fluminense

Juventude 2×0 Vitória

Flamengo 1×1 Internacional

Na segunda-feira, 31, Red Bull Bragantino e Ceará concluem a rodada inaugural da competição às 20h, em Bragança Paulista, com transmissão pelo Premiere.