Onde assistir a estreia do Corinthians na Libertadores?

Chegou o grande dia para o torcedor corintiano. Nesta quarta-feira, 19, às 21h30 (horário de Brasília), o Corinthians entra em campo para a estreia na Copa Libertadores de 2025. O alvinegro paulista viajou até a Venezuela para encarar o Universidad Central na segunda rodada do torneio.

Fora da Libertadores desde 2023, o Corinthians aposta suas fichas na competição. Para isso, fez de tudo para manter o elenco recheado de estrelas, como Memphis, Rodrigo Garro e Yuri Alberto, três dos principais responsáveis pela arrancada de 9 vitórias consecutivas no Brasileirão de 2024.

Para manter o sonho do título vivo, o Timão precisa encarar duas fases preliminares, conhecidas como “Pré-Libertadores”. Em jogos de mata-mata, o Corinthians encara o Universidad Central hoje e na próxima semana. Caso avance, o alvinegro encontra na terceira rodada o vencedor do confronto entre El Nacional e Barcelona, ambos do Equador.

Onde assistir a estreia do Corinthians?

O torcedor corintiano terá três opções para acompanhar a estreia do Corinthians na Libertadores. Na TV aberta, apenas o estado de São Paulo poderá acompanhar o jogo, com transmissão da TV Globo. Na TV fechada, a ESPN transmitirá a partida para todo o Brasil e o Disney+ é a opção de Streaming.

Campanhas em 2025

Corinthians e Universidad Central chegam para o confronto em situações distintas. Depois de um grande final de temporada, o alvinegro manteve o rítimo no ínicio de 2025 e segue embalado.

Até o momento, o Corinthians disputou 11 jogos na temporada, vencendo oito, empatando dois e perdendo apenas uma vez. O clube lidera o seu grupo no Campeonato Paulista e também a classificação geral do torneio, já estando classificado para às quartas de final da competição.

Por outro lado, o Universidad Central não começou tão bem a temporada. Depois de conquistar o Torneio Apertura da Venezuela em 2024, garantindo a vaga para a 2ª rodada da Libertadores, a equipe ainda não embalou em 2025 e está apenas na 8ª colocação do Apertura, com uma vitória, dois empates e uma derrota.

Escalações

O Corinthians deve ir com força máxima para o confronto diante dos venezuelanos. As principais dúvidas são na lateral esquerda e no meio-campo, mas Hugo deve ganhar a disputa com Bidu e Martinez deve continuar no time, apesar do retorno de Breno Bidon, que será relacionado pela primeira vez em 2025. Confira os prováveis times:

Universidad Central: Miguel Silva; Kendrys Silva, Martínez, Simarra e Cumana; Gonzalez e Sole; Sosa, Zapata e Juan Cuesta; Ortiz.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.