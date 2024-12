Ondas gigantes deixam um morto no Equador e portos fechados no Peru

Uma pessoa morreu no Equador e portos foram fechados em todo o Peru devido a ondas gigantes de até quatro metros de altura que atingiram a região, informaram autoridades neste sábado (28).

Muitas praias ao longo do litoral central e norte do Peru foram fechadas para evitar riscos de vida, segundo as autoridades locais.

As ondas submergiram píeres e praças públicas, forçando moradores a buscar áreas mais altas, mostraram imagens da mídia local.

No Equador, a Secretaria Nacional de Gestão de Riscos informou que um corpo foi encontrado na cidade costeira de Manta.

“O Corpo de Bombeiros de Manta relatou que, às 6h da manhã, o corpo de uma pessoa desaparecida foi encontrado sem vida no setor de Barbasquillo”, anunciou a agência nas redes sociais.

O Peru fechou 91 dos seus 121 portos até 1º de janeiro, de acordo com o Centro Nacional de Operações de Emergência em publicação na rede social X.

O município de Callao, próximo à capital Lima e onde está localizado o principal porto do país, fechou várias praias e proibiu barcos de turismo e pesca de saírem ao mar.

“Essas ondas estão sendo geradas a milhares de quilômetros de distância do Peru, na costa dos Estados Unidos”, explicou o capitão da marinha Enrique Varea ao canal de televisão N.

“São ondas geradas por um vento persistente na superfície do oceano que está se aproximando de nossas costas”, disse ele.

Dezenas de pequenos barcos de pesca e negócios próximos ao mar foram afetados, de acordo com imagens transmitidas na televisão e redes sociais.