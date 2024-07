Onda reacionária na Europa e ressurgimento de Trump: como isso pode afetar o Brasil?

A extrema direita tem demonstrado um crescimento gradual na Europa. Um marco relevante foi o avanço desse espectro político durante as eleições para o Parlamento Europeu, onde obteve vitórias contundentes, como na França — resultando na dissolução do parlamento por Emmanuel Macron e antecipação das eleições na França —, conquistou o segundo lugar na Alemanha e consolidou posições na Áustria. Além disso, Donald Trump, representante do Partido Republicano e figura proeminente da direita radical no mundo, lidera as pesquisas frente ao democrata Joe Biden na disputa pela presidência dos Estados Unidos. Esse movimento global em direção à direita, segundo especialistas ouvidos pelo site IstoÉ, pode ter reflexos no Brasil, especialmente nas eleições presidenciais de 2026.

