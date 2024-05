Onda de mau tempo no norte da Itália deve permanecer até domingo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/05/2024 - 15:01 Para compartilhar:

ROMA, 22 MAI (ANSA) – A onda de mau tempo que atinge diversas regiões da Itália, causando enchentes, falta d’água e outros transtornos, não deve dar trégua no norte do país pelo menos até o próximo domingo (26).

Segundo o meteorologista Lorenzo Tedici, do site iLMeteo.it, a região e os Apeninos centrais são alvos de instabilidades esparsas durante os momentos mais quentes do dia nesta quarta (22), com chuvas e temporais ao norte do rio Pó.

O aumento da nebulosidade causa uma leve queda de temperatura, com máximas até 30ºC no sul, 26ºC no centro do país e 23ºC no norte.

Na quinta (23) o centro-sul terá mais sol, e na sexta-feira (24) o tempo estará seco na maioria dos lugares, mas ainda choverá no norte. Uma nova perturbação deve atingir o centro-sul no final de semana.

Na Emilia-Romagna, onde o tempo havia melhorado, a previsão é de temporais entre quarta e quinta-feira, colocando a região em alerta amarelo e laranja a depender da área. Também há previsão de ventos fortes, de até 61 km/h.

Em Milão, um forte temporal caiu nesta quarta, com raios e trovões. A capital financeira da Itália também está em alerta amarelo e laranja, e os rios Seveso e Lambro têm seu volume monitorado para transbordamentos. (ANSA).