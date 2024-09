Onda de mau tempo na Itália deixa avó e neto desaparecidos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/09/2024 - 10:01 Para compartilhar:

ROMA, 24 SET (ANSA) – As autoridades da Itália iniciaram nesta terça-feira (24) uma operação de busca por uma mulher e seu neto de cinco meses de idade que desapareceram em Montecatini Vl di Cecina, perto de Pisa, após o rio Sferza romper suas margens em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região na última segunda.

De acordo com informações preliminares, os pais o avô da criança, que são turistas alemães, foram resgatados do telhado de sua casa de férias, onde se abrigaram devido às enchentes.

Os bombeiros estão coordenando as operações e contam com a ajuda de mergulhadores, cães de busca e salvamento, além de drones.

Desde ontem, tempestades e inundações foram registradas em vários territórios da Itália, como as províncias de Pádua, Treviso, Vicenza, Veneza e Verona.

Inclusive, o governador do Vêneto, Luca Zaia, anunciou que assinou um decreto que declara o estado de emergência regional devido às “condições climáticas adversas excepcionais que atingiram alguns municípios”, a partir de 23 até 24 de setembro de 2024.

Já na região do Lazio, as autoridades meteorológicas emitiram um alerta amarelo para as próximas horas, por causa da previsão de chuvas isoladas e dispersas, incluindo aguaceiros ou trovoadas, com quantidades cumulativas que variam de fracas a moderadas.

(ANSA).