Onda de mau tempo deixa ao menos 2 desaparecidos na Itália

Ansai Ansa 27/10/2024 - 13:01

ROMA, 27 OUT (ANSA) – As autoridades italianas informaram neste domingo (27) que ao menos duas pessoas estão desaparecidas em meio à nova onda de tempestades que atingiu o país, causando inundações e devastação generalizada.

Segundo relatos iniciais, um homem desapareceu na tarde do último sábado (26) após seu carro ser atingido por uma enchente na estrada nas colinas perto de Gênova.

Uma operação de busca está em andamento na região. Além do Corpo de Bombeiros que opera com a unidade de crise local, mergulhadores e socorristas da Cruz Vermelha, um helicóptero e um barco patrulha participam das buscas.

Já na Sardenha, no sul da Itália, outro homem desapareceu hoje na zona rural perto de Nuxis. Neste final de semana, o norte do país registrou diversas chuvas torrenciais, enquanto as condições no centro e no sul do país melhoraram e estão ensolaradas. (ANSA).