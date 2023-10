Onda de detenções na Turquia após atentado em Ancara

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/10/2023 - 6:28 Compartilhe

Quase 70 pessoas foram detidas nesta terça-feira (3) na Turquia, suspeitas de vínculos com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que reivindicou o atentado de domingo e, Ancara que deixou dois policiais feridos.

O ministro do Interior, Ali Yerlikaya, informou que 67 suspeitos foram detidos, em 16 das 81 províncias do país.

O PKK, considerado um grupo terrorista por Ancara e pela União Europeia (UE), reivindicou o ataque de domingo contra o ministério do Interior na capital turca.

No ataque, um homem-bomba detonou a carga explosiva que transportava diante do posto de segurança da polícia e outro foi neutralizado antes de entrar no ministério.

Como represália, a Turquia bombardeou no domingo à noite posições do PKK no Curdistão iraquiano, onde a organização, que luta contra Ancara desde 1984, tem várias bases.

Na segunda-feira, quase 20 pessoas, incluindo autoridades locais do partido pró-curdo HDP – acusado pelas autoridades turcas de vínculos com o PKK -, foram detidas em Istambul e na província de Kirklareli (noroeste).

