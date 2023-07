Onda de calor será substituída por temporais em toda Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/07/2023 - 13:01 Compartilhe

ROMA, 31 JUL (ANSA) – A onda de calor que atinge a Itália se aproxima do final e, a partir da próxima quinta-feira (3), deverá ser substituída por dias de mau tempo, com queda de temperatura de até 12ºC.

Segundo o fundador do portal iLMeteo.it, Antonio Sanò, o país vai entrar sob a influência de um vórtice ciclônico que se desloca do norte da Europa.

Nesta segunda-feira (31), o tempo fica estável em todo o país, e a situação permanece semelhante até a quarta-feira (2), com exceção de algumas regiões nubladas e com chuvas fortes, porém rápidas.

As temperaturas ainda sobem até lá: a Sicília, no sul, pode voltar a registrar 40ºC, enquanto o norte e as regiões litorâneas devem ter sensação de abafamento.

Entre quinta e sexta-feira (4), o vórtice ciclônico chega pelo norte e deve causar temporais, fortes rajadas de vento e chuvas de granizo.

No final de semana, o fenômeno irá atuar sobre toda a Itália.

(ANSA).

