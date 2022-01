Onda de calor no sul do país não será tão intensa no PR, diz Simepar

São Paulo, 11 – O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informou que a onda de calor que atinge o Rio Grande do Sul, o centro-norte da Argentina e o Uruguai não chegará com intensidade ao Paraná. O fenômeno teve início na segunda-feira, 10, e deve se estender até a próxima terça-feira, 18.

O tempo seco e a falta de chuvas favorecem o aquecimento atmosférico, que persistirá durante o período.

De acordo com nota da Agência Estadual de Notícias do Paraná, o Estado continuará a registrar chuvas irregulares, graças à umidade no ar.

As regiões sul, dos Campos Gerais, central e leste (Curitiba e litoral) vão registrar temperaturas altas, típicas do verão, mas nada fora da normalidade.

