Onda de calor na China leva a produção recorde de eletricidade

Um grande gerador de energia chinês diz que sua produção de eletricidade atingiu um recorde, enquanto o país enfrenta uma onda de calor punitiva. A China Energy Investment Corporation, uma das maiores geradoras de energia movida a carvão do mundo, disse que o volume de eletricidade que produziu na segunda-feira atingiu um recorde diário.

A estatal registrou geração total de eletricidade de 4,09 bilhões de quilowatts-hora (kWh) em um dia, um aumento de 210 milhões de kWh em relação ao dia anterior, segundo comunicado divulgado.

Onda de calor coloca 10 cidades italianas em alerta vermelho

Excedeu o recorde anterior em 40 milhões de kWh, acrescentou, sem especificar quando esse marco foi alcançado. Um quilowatt-hora é a energia usada para deixar uma lâmpada de 40 watts acesa por 24 horas.

“Devido às altas temperaturas contínuas, a carga de eletricidade em muitas partes do país continua a aumentar”, disse a China Energy.

“A maior carga nas províncias do sul e leste da China atingiu repetidamente novos patamares, e a situação de oferta e demanda de energia em algumas áreas é grave.”

A China foi atingida por ondas de calor escaldantes por semanas, que as autoridades disseram ter chegado no início deste ano e foram mais generalizadas e extremas do que nos anos anteriores.

Na semana passada, autoridades disseram que o país bateu seu próprio recorde de número de dias quentes em seis meses.

Pequim, a capital, pode estar enfrentando um de seus verões mais quentes já registrados, com temperaturas subindo acima de 40 graus Celsius (104 graus Fahrenheit) nos últimos dias.

A China Energy não disse se um aumento na demanda por ar condicionado está por trás da geração recorde de energia. A empresa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Pessoas de todo o mundo estão ligando seus aparelhos de ar-condicionado enquanto tentam se refrescar. Mas quanto mais eles se voltam para seus condicionadores de ar, mais quente o mundo fica.

À medida que suas necessidades crescem, a China vem acelerando a produção de energia sustentável.

Atualmente, o país está a caminho de dobrar sua capacidade de energia eólica e solar e atingir suas metas de energia limpa para 2030 cinco anos antes, segundo um relatório de junho .

Espera-se que a economia produza 1.200 gigawatts de energia solar e eólica até 2025 se todas as usinas em potencial forem construídas e comissionadas, de acordo com o estudo da organização sem fins lucrativos Global Energy Monitor.

