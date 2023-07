Onda de calor fecha principal ponto turístico de Atenas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/07/2023 - 10:50 Compartilhe

ATENAS, 14 JUL (ANSA) – A Acrópole, sítio arqueológico mais importante da Grécia, no centro de Atenas, vai passar a tarde desta sexta-feira (14) fechada por causa da onda de calor prevista para a cidade.

A medida vale do meio-dia às 17h (horário local) e, segundo comunicado da ministra da Cultura grega, Lina Mendoni, foi adotada para a “proteção dos trabalhadores e visitantes”.

A ministra sinalizou também que é provável que a mesma restrição seja aplicada no sábado (15).

A meteorologia aponta que Atenas deve registrar, entre os dois dias, temperaturas máximas de até 41ºC.

Na quinta (13), uma equipe da Cruz Vermelha se posicionou aos pés da colina da Acrópole para distribuir garrafas d’água e ajudar os turistas sob o risco de insolação por causa do calor.

A Acrópole (Cidade Alta, do grego) era uma fortaleza militar da Grécia Antiga, 150 metros acima do nível do mar, e, embora esteja parcialmente em ruínas, abriga algumas das principais edificações do mundo antigo, como o Partenon, templo dedicado à deusa Atena.

Estima-se que o sítio arqueológico receba 17 mil visitantes por dia. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias