Onda de calor deixa cidades italianas em alerta vermelho

ROMA, 10 JUL (ANSA) – Em meio a uma onda de calor, as cidades italianas de Roma e Rieti estão sob alerta vermelho de altas temperaturas, segundo um boletim emitido pelo Ministério da Saúde do país.

Outros 11 municípios estão em alerta laranja, que já indica riscos à saúde de pessoas mais frágeis.

Quase todos os demais centros urbanos da Itália, com exceção de Bari e Reggio Calabria, no sul, estão com selo amarelo, que indica pré-alerta.

Já a previsão para terça-feira (11) aponta ondas de calor com alerta vermelho em mais seis cidades: Bolzano, Florença, Frosinone, Latina, Perúgia e Turim.

O alerta vermelho indica condições de emergência com possíveis efeitos negativos sobre a saúde de pessoas saudáveis e ativas, e não só na população de risco, como os idosos, crianças e pacientes com doenças crônicas. (ANSA).

