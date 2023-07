Onda de calor coloca 16 cidades italianas em alerta vermelho

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/07/2023 - 16:01 Compartilhe

ROMA, 15 JUL (ANSA) – A onda de calor que atinge a Itália coloca 16 cidades em alerta vermelho, que indica o nível máximo de risco para toda a população, entre este sábado (15) e o próximo domingo (16).

Ao todo, estão em estado de atenção as cidades de Bari, Bolonha, Cagliari, Campobasso, Catânia, Civitavecchia, Florença, Frosinone, Latina, Messina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Já Palermo será incluída na lista amanhã.

Segundo o Ministério da Saúde, os municípios de Ancona, Bolzano, Gênova, Palermo, Reggio Calabria, Trieste, Brescia, Milão, Veneza e Verona permanecem em estado laranja, nível máximo de risco para a população frágil, como idosos, crianças e portadores de doenças crônicas.

O fundador do site IlMeteo.it, Antonio Sanò, explicou que a onda de calor, a terceira neste verão, que afetará o país neste domingo, será “excepcional e corre o risco de quebrar alguns recordes históricos, como o de Roma”.

Em junho de 2022, a capital registrou a marca recorde de 40,7ºC e em 2007 foi de 40,5ºC. No entanto, esses números devem ser superados na próxima segunda-feira (17), quando é esperada uma temperatura de 41ºC, e na terça (18), quanto os termômetros devem chegar a 43ºC.

Já em Foggia, Agrigento e Oristano o calor será de 44ºC, enquanto que em Siracusa será 45ºC. Florença registrará entre 39 e 40ºC, assim como Bolonha, Pavia, Pádua, Mântua e as regiões do Adriático. No entanto, a temperatura mais alta deve ser registrada na Sardenha, com 48°C nas áreas do interior do sul.

