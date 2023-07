Onda de calor coloca 10 cidades italianas em alerta vermelho

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/07/2023 - 10:01 Compartilhe

ROMA, 12 JUL (ANSA) – A onda de calor que atinge a Itália colocou oito cidades em alerta vermelho nesta quarta-feira (12).

Bolonha, Florença, Frosinone, Latina, Perúgia, Rieti, Roma e Viterbo foram classificadas sob maior risco já a partir desta quarta; na quinta (13), também entrarão em alerta vermelho as cidades de Campobasso e Pescara.

Em Florença, por exemplo, a sensação térmica deve chegar a 39ºC.

O alerta vermelho indica condições de emergência com possíveis efeitos negativos sobre a saúde de pessoas saudáveis e ativas.

Em Brescia, no norte, um homem em situação de rua com cerca de 40 anos de idade foi encontrado morto na manhã desta quarta.

A principal suspeita é de que ele tenha sofrido um mal súbito por causa do calor.

Há ainda cidades com alerta laranja, que indica riscos à saúde de pessoas mais frágeis, como idosos, crianças e pacientes com doenças crônicas.

Na quinta, ficarão nessa classificação Catânia e Messina, e, na sexta, também a cidade de Cagliari.

As altas temperaturas têm afetado o setor pecuário do país – segundo a principal associação de agricultura italiana, a Confederação Nacional dos Cultivadores Diretos, em algumas regiões as vacas estão produzindo 10% menos leite devido ao calor, já que o clima ideal para esses animais é entre 22 e 24ºC.

Segundo a associação, quando a temperatura ultrapassa esse patamar, as vacas comem pouco, produzem menos e bebem mais água – em períodos normais, uma animal consome 70 litros de água, enquanto sob a onda de calor o número tem chegado a 140 litros.

Há ainda previsão de tempestade ao longo da semana no norte da Itália, especialmente nos Alpes. A área vai estar sob a influência de um vórtice ciclônico proveniente da área que compreende Islândia, Reino Unido e Escandinávia. (ANSA).

