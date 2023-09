Onda de calor causa inverno mais quente da história de São Paulo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/09/2023 - 12:42 Compartilhe

(ANSA) – BRASILIA, 22 SET – A onda de calor que afeta praticamente todo o Brasil deve seguir nos próximos dias, com a expectativa de que São Paulo registre o dia mais quente de sua história. A tendência se deve ao aquecimento global, segundo especialistas.

O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) informou que o inverno deste ano, que termina nesta sexta-feira (22), foi o mais quente da capital paulista.

Atualmente, nove estados estão sob “alerta vermelho”, com “alto perigo” para a população pelas altas temperaturas. São eles São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná.

“O que estamos assistindo agora em São Paulo e no Brasil tem a ver com a mudança climática. O clima já mudou, a incidência de grandes ondas de calor aumentou. Essas ondas já se tornaram cada vez mais frequentes”, afirmou nesta sexta-feira (22) Paulo Eduardo Artaxo Netto, da Academia Brasileira de Ciências.

Segundo o pesquisador, as altas temperaturas e as inundações recentes no Rio Grande do Sul e na Libia são consequência da crise climática.

“O Brasil é muito vulnerável às mudanças climáticas por causa de sua localização tropical, temos a soma do El Niño com o aquecimento global. Precisamos adotar medidas para impedir o aquecimento. A ação mais relevante é reduzir as emissões de gases de efeito estufa, e no caso do Brasil isso significa reduzir o desmatamento da Amazônia”, explicou. (ANSA).

