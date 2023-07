Onda de calor avança sobre Itália e previsão chega a 48ºC

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/07/2023 - 14:42 Compartilhe

ROMA, 13 JUL (ANSA) – Depois de fortes temporais no norte da Itália, o país vai ter recorde de temperaturas na próxima semana, com previsões de até 48ºC.

Nesta quinta-feira (13), os temporais ainda atingem as cidades na parte setentrional do mapa, com expectativa de chuvas de granizo e rajadas de vento com velocidades acima de 100 km/h.

Ao mesmo tempo, regiões como Puglia, Basilicata, Sicília e Sardenha já registram temperaturas escaldantes, com previsões acima dos 40ºC.

Depois dos temporais, a pressão atmosférica vai aumentar sobre o país, e o anticiclone africano vai dominar o cenário meteorológico em toda a Itália.

A partir de domingo, há previsão de 39ºC na Toscana e no Lazio, e 42ºC na Sardenha.

A situação deve piorar ainda mais entre segunda e quinta-feira da semana que vem, quando o anticiclone vai atingir a potência máxima de calor.

Algumas cidades poderão registrar recordes históricos de temperatura, caso de Roma, com previsão de 43ºC (o recorde é de 40ºC), Florença, com 42ºC, Bolonha, com 41ºC, e Sardenha, com 48ºC. (ANSA).

