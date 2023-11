Onda de calor: até quando vão as altas temperaturas no Brasil?

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 13/11/2023 - 5:22 Para compartilhar:

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ampliou para 13 estados e Distrito Federal os alertas de perigo por conta das altas temperaturas registradas no Brasil. A previsão é de que a onda de calor dure ao menos até quarta-feira (15).

Os alertas se concentram nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, mas também alcançam estados do Norte e do Sul do país. Nestes locais, há a previsão de termômetros ao menos 5 °C acima da média histórica para o mês de novembro.

O Inmet projeta que a temperatura chegue a até 5ºC acima da média em boa parte do País. Além de São Paulo, as capitais Goiânia (GO), Campo Grande (MS), Belo Horizonte (MG), Vitória (ES), Brasília (DF) e Curitiba (PR) terão as temperaturas mais quentes do Brasil, em relação aos seus padrões. No sul e no sudeste, chuvas devem ganhar força ao longo da semana.

De maneira geral, as ondas de calor e instabilidades climáticas devem perdurar até maio de 2024, tendo seu pior período entre agora, novembro de 2023, e janeiro do ano que vem. Isso porque, segundo um relatório divulgado pela Organização Mundial de Meteorologia (OMM) na semana passada, o El Niño, fenômeno relacionado ao aumento nas temperaturas notado neste ano, está atingindo o seu pico somente agora.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias