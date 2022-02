Oncologista aponta medidas para prevenir o câncer

O câncer é apontado como o principal problema de saúde pública no mundo, por isso promover informação sobre essa condição é essencial. O Dia Mundial do Câncer, celebrado hoje, é uma iniciativa global que visa aumentar a conscientização e a educação mundial sobre a doença, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA).

+ Especialista alerta sobre os riscos do câncer de pele neste verão e como prevenir a doença

+ Tudo o que você precisa saber sobre a prevenção do câncer de mama

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) destaca o câncer como a segunda principal causa de morte no mundo. Só no Brasil, em 2018, a doença foi responsável por 9,6 milhões de mortes. Os índices alertam a necessidade de informação e prevenção da doença, explicados a seguir por Luiz Henrique Araujo, coordenador do Centro de Oncologia do Hospital São Lucas Copacabana.

Prevenção do câncer

Muito se fala sobre a prevenção do câncer, mas o assunto ainda gera dúvidas sobre a real possibilidade. A boa notícia é que alguns tipos da doença são decorrentes de certos hábitos e estilos de vida, que quando evitados podem reduzir as chances de desenvolvimento da condição.

O oncologista afirma que a maioria dos cânceres são evitáveis ou passíveis de diagnóstico precoce. “Por exemplo, o abandono do tabagismo leva a redução do risco de várias neoplasias, como as de pulmão, bexiga, entre outras. O câncer de colo de útero, endêmico no Brasil, pode ser evitado através da vacinação contra o HPV, ou diagnosticado precocemente com o exame de Papanicolau”, destaca.

A alimentação saudável faz parte dos pilares da saúde, logo, também pode influenciar no desenvolvimento e prevenção do câncer. “Uma alimentação rica em gorduras e carne vermelha e pobre em fibras está associada ao desenvolvimento do câncer de cólon”, exemplifica Araujo, que aconselha seguir uma dieta balanceada, rica em alimentos de origem vegetal como frutas, verduras, cereais integrais e leguminosas.

Agentes cancerígenos do dia a dia

A exposição a agentes cancerígenos faz parte do dia a dia da população, em especial de pessoas que seguem hábitos não saudáveis, como consumo do tabaco — relacionado a diversos tipos de neoplasias malignas, além de outras doenças cardiovasculares e pulmonares — excesso de álcool, alimentos embutidos, refrigerantes e sedentarismo.

“O câncer é uma doença relativamente rara em indivíduos saudáveis e sem histórico familiar. Uma vida equilibrada, com dieta saudável e prática de exercícios físicos, deve ser estimulada como uma forma de prevenção da doença”, pondera o médico.

Como evitar a predisposição ao câncer

Segundo o especialista, algumas famílias apresentam risco elevado de desenvolvimento de câncer, principalmente por fatores hereditários. “Exemplo disso são as famílias portadoras de mutações nos genes BRCA1 e BRCA2. Essas famílias devem ser acompanhadas por oncogeneticistas para aconselhamento genético.”

Portanto, em caso de predisposição hereditária ao desenvolvimento da doença, a orientação genética é fundamental para compreender o risco de desenvolvimento da neoplasia maligna e, a partir disso, colocar em prática medidas preventivas. Em caso de mutação de BRCA, por exemplo, “é possível realizar cirurgia redutora de risco das mamas e ovários. Além de orientações sobre a importância de manter um estilo de vida saudável”, explica.

Mesmo para quem não tem conhecimento de predisposição, manter as consultas e exames de rotina em dia são medidas essenciais para um diagnóstico precoce da doença, favorecendo chances de cura.

Saiba mais