Oncoclínicas anuncia compra de grupo de clínicas oncológicas Unity

A Oncoclínicas assinou memorando de entendimentos vinculante para a aquisição da Unity, grupo de clínicas oncológicas no Brasil, com 24 unidades em 5 Estados e no Distrito Federal. O valor acordado é de R$ 558 milhões pagos em dinheiro e 45.765.246 ações.

“Caso concluída, a operação permitirá o incremento da presença do Grupo Oncoclínicas no Distrito Federal e nos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pernambuco, além de marcar o ingresso da companhia na região Norte do Brasil (Estado do Amazonas)”, afirma a empresa em fato relevante. Segundo o grupo, a compra também permitirá a expansão da companhia para o interior do estado de São Paulo.

Considerando a conclusão da operação, o Ebitda ajustado da Oncoclínicas estimado para os 12 meses seguintes ao fechamento, após a incorporação das sinergias estimadas, será de aproximadamente R$ 145 milhões.

A transação precisa ser aprovada pelos acionistas da Oncoclínicas e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Veja também