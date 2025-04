Onça volta ao local onde matou caseiro e ataca socorrista

A onça-pintada que matou um caseiro no Mato Grosso de Sul voltou ao local onde os restos mortais da vítima foram achados para tentar escondê-los novamente, chegando a ferir um dos socorristas presentes na última terça-feira, 22.

No início da semana, Jorginho – que trabalhava em um pesqueiro – foi devorado pelo animal e teve o corpo arrastado por vários metros. A Polícia Militar Ambiental (PMA) encontrou os restos do caseiro, mas não esperava lidar com a onça novamente.

“Achamos o corpo e na hora que voltamos para buscar, ela estava ali em cima e atacou o colega”, disse uma pessoa do grupo das buscas em vídeo que circula nas redes sociais.

O caso ainda está sendo investigado, especialmente pelo comportamento violento e insistente do animal.