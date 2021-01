OMS vai enviar ao Brasil até 14 milhões de doses a partir de fevereiro

O Covax Facility, iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a distribuição igualitária de vacinas contra a covid-19 entre os países, comunicou ao Ministério da Saúde que deve enviar ao Brasil entre 10 milhões e 14 milhões de doses do imunizante desenvolvido pela AstraZeneca/Oxford a partir de fevereiro.

A informação foi divulgada neste sábado, 30, pela pasta. “O governo federal reitera sua grande satisfação com os resultados exitosos da estratégia de acesso do Brasil às vacinas contra a covid-19 desenhada ao longo de 2020”, diz comunicado.

O Brasil aderiu ao Covax Facility a partir de Medidas Provisórias editadas pelo Poder Executivo no fim do ano passado e que estão à espera de votação na Câmara e no Senado.

Um decreto do último dia 19 autoriza o Ministério da Saúde a gastar neste ano R$ 1,68 bilhão com o projeto Covax. Embora disponibilizadas ao país, o governo precisa pagar pelas vacinas a partir de “análise técnica e financeira”.

A vacina Oxford/AstraZenaca já é usada no Brasil em caráter emergencial. As primeiras 2 milhões de doses foram produzidas em um laboratório indiano e distribuídas aos Estados.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que tem parceria com a farmacêutica e com a universidade para desenvolvimento do imunizante no Brasil, pediu na sexta-feira à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o pedido para uso definitivo da vacina.

Se o pedido for aprovado pela agência, a vacina poderá ser comercializada, distribuída e utilizada pela população em geral. A autorização para uso emergencial permite a aplicação em grupos específicos e em um prazo determinado.

A aliança Covax Facility vai distribuir 1,8 bilhão de doses da vacina em 2021 para 92 países pobres.

