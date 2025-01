OMS revisa ‘prioridades’ diante de retirada dos EUA

GENEBRA, 24 JAN (ANSA) – A Organização Mundial da Saúde (OMS) está revisando suas “prioridades” para se preparar para a retirada dos Estados Unidos, informou o chefe da agência da ONU em um comunicado interno divulgado na noite da última quinta-feira (23).

“Este anúncio piorou a nossa situação financeira e sabemos que causou muita preocupação e incerteza ao pessoal da OMS”, escreveu Tedros Adhanom Ghebreyesus.

No e-mail, ele explicou as medidas tomadas “para mitigar riscos” e “proteger operações e a equipe”.

Segundo Ghebreyesus, para reduzir os custos e “aumentar a eficiência”, as iniciativas a serem priorizadas serão revisadas e “contratações serão congeladas” em algumas áreas e despesas com viagens serão reduzidas.

A preocupação foi expressada após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fazer anúncio pouco depois de tomar posse e formalizar a saída do país no dia 22 de janeiro de 2026. O republicano acusou a agência de lidar mal com a pandemia e outras crises internacionais de saúde.

Em julho de 2020, em plena pandemia de Covid-19, inclusive, Trump já havia determinado a saída do país da Organização Mundial da Saúde por discordar da gestão da crise, porém a decisão nunca se concretizou e foi revertida por Joe Biden logo após ele tomar posse, em janeiro de 2021.

O orçamento da OMS para o biênio 2024-2025 é estimado em US$ 6,5 bilhões (R$ 39 bilhões), sem contar recursos para ações emergenciais. No biênio anterior, os Estados Unidos repassaram à entidade US$ 260 milhões (R$ 1,6 bilhão) em contribuição fixa, valor determinado com base no PIB e na população de cada país, e US$ 698 milhões em doações voluntárias (R$ 4,2 bilhões).

Com a saída dos Estados Unidos, a Fundação Bill e Melinda Gates se tornará a principal contribuinte da OMS, com US$ 646 milhões (R$ 3,9 bilhões) prometidos para 2024/2025.

Recentemente, a organização já havia lamentado a decisão do republicano e disse esperar que ele repense a medida porque “a OMS exerce um papel crucial na proteção da saúde e segurança do povo no mundo, incluindo americanos”. (ANSA).