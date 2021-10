OMS lança novo plano anti-Covid e pede US$23,4 bilhões

GENEBRA, 29 OUT (ANSA) – A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta quinta-feira (28) um novo plano para combater a pandemia de Covid-19 em países menos desenvolvidos e pediu US$23,4 bilhões nos próximos 12 meses para financiar a estratégia.

A parceria das principais agências de saúde do mundo, “o acelerador ACT, precisa de US$ 23,4 bilhões para ajudar os países com mais risco a proteger e implantar as ferramentas de luta contra a covid-19 a partir de agora e até setembro de 2022”, diz a OMS em um comunicado.

Segundo a organização, a quantia trata-se de uma pequena cifra em comparação com os trilhões de dólares de perdas econômicas devido à pandemia e o custo dos planos de recuperação.

“O acesso não equitativo aos testes de covid-19, aos tratamentos e às vacinas prolonga a pandemia no mundo inteiro e apresenta o risco de surgimento de novas variantes, mais perigosas, que poderiam escapar dos meios de lutas contra a doença”, destaca a nota.

Para o diretor geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a emergência sanitária, que já provocou a morte de quase 5 milhões de pessoas desde que surgiu na China no fim de 2019, “está longe de acabar”.

“Até o momento apenas 0,4% dos testes e 0,5% das vacinas aplicadas no mundo inteiro foram administrados nos países de baixa renda, apesar do fato de que representam 9% da população”, enfatiza o texto.

A OMS ainda ressalta que “estamos em um momento decisivo, que exige uma liderança decisiva para conseguir que o mundo se torne mais seguro”. (ANSA)

