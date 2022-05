OMS aprova uso emergencial de vacina anti-Covid da CanSino

GENEBRA, 19 MAI (ANSA) – A Organização Mundial da Saúde (OMS) aprovou nesta quinta-feira (19) o uso emergencial da Convidecia, vacina anti-Covid produzida pela farmacêutica chinesa CanSino Biologics. O imunizante não é usado no Brasil.

De acordo com a organização da ONU, a Convidecia é baseada em um adenovírus humano modificado que expressa a proteína spike do coronavírus, que ele usa para infectar as células, e é administrada em dose única de 0,5mL para todas as faixas etárias partir dos 18 anos.





O imunizante foi avaliado com base “na revisão de dados relativos à qualidade, segurança, eficácia, plano de gestão de risco, adequação programática e inspeção do local de produção realizada pela OMS”.

Segundo a OMS, a vacina mostrou eficácia de 64% contra a doença sintomática e de 92% contra a forma grave da doença.

A vacina da CanSino foi testada, primeiramente, na China – com estudos em outros países posteriormente. Esse imunizante foi o primeiro a ser liberado por Pequim, sendo aplicado prioritariamente em cerca de 50 mil militares.

Esta é a terceira vacina chinesa, depois de Sinopharm e Sinovac, a ser certificada pela OMS dentro da Listagem de Uso de Emergência (Eul). (ANSA)