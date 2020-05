ROMA, 19 MAI (ANSA) – A assembleia da Organização Mundial da Saúde (OMS) aprovou uma resolução nesta terça-feira (19) em que sanciona o acordo “para iniciar, em momento oportuno e em consulta com os Estados-membros, um processo de investigação imparcial, independente e global da resposta sanitária coordenada pela OMS” no combate à pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2). (ANSA)