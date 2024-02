OMS alerta sobre forte aumento de casos de sarampo no mundo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/02/2024 - 10:26 Para compartilhar:

A OMS alertou, nesta terça-feira (20), sobre a rápida propagação do sarampo no mundo, com mais de 306.000 casos declarados no ano passado, um aumento de 79% em um ano, e pediu uma intensificação da vacinação.

“Estamos muito preocupados com o que está acontecendo com o sarampo”, disse Natasha Crowcroft, assessora técnica da Organização Mundial da Saúde para o sarampo e a rubéola em uma entrevista coletiva.

“Houve um aumento constante dos casos de sarampo em todas as regiões da OMS exceto uma”, a região das Américas, detalhou.

No entanto, à medida que os números aumentam em todo mundo, a OMS teme que a região das Américas se veja afetada por surtos de sarampo.

Os últimos dados mundiais (fevereiro de 2024) indicam 306.291 casos notificados à OMS em 2023, frente a 171.156 em 2022, o que representa um aumento de 79%.

Contudo, a organização destaca que os números reais são muito mais elevados.

O recrudescimento dessa doença viral altamente contagiosa, que pode provocar complicações mortais e se propaga por via aérea, é atribuído a uma diminuição da cobertura vacinal durante os anos de covid.

“A prevenção do sarampo e da rubéola não é mais uma prioridade mundial e governamental devido a problemas concorrentes como a covid-19, a crise econômica, os conflitos, etc”, indica a OMS em uma nota enviada aos meios de comunicação.

A prevenção do sarampo requer que 95% das crianças recebam duas doses da vacina.

No entanto, a nível mundial, a cobertura vacinal cresceu a 83% e não recuperou o nível de 2019 de 86%.

Crowcroft destacou que, no ano passado, houve 51 epidemias importantes de sarampo, em comparação com as 32 de 2022.

apo/nl/vk/mab/mb/dd/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias