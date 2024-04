OMS alerta contra gripe aviária e consumo de leite fresco

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 27/04/2024 - 9:31 Para compartilhar:

Diante do surto do vírus H5N1 em vacas nos Estados Unidos, órgão alerta comunidade internacional para possível transmissão de animais para humanos, mas ressalta que risco ainda é baixo.Diante do surto de gripe aviária nos Estados Unidos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou nesta sexta-feira (26/04) para o risco de transmissão do vírus H5N1 mediante o consumo de leite fresco.

A entidade afirma que o risco de contágio é baixo, mas pediu aos países que fiquem atentos para uma possível transmissão de animais para humanos.

No dia anterior, a FDA, órgão americano de vigilância sanitária, disse ter encontrado fragmentos do vírus em uma de cada cinco amostras de leite cru vendidas no país – um sinal de que o nível de contágio é mais alto do que o que se acreditava até então.

Segundo a FDA e a OMS, testes adicionais confirmaram que o patógeno é destruído no processo de pasteurização, que é quando o leite é aquecido a altas temperaturas. Por isso, os dois órgãos indicam o consumo de leite pasteurizado como seguro.

"O vírus que foi detectado no leite, bem como seu potencial papel na transmissão, estão sendo investigados", afirmou a OMS.

O órgão internacional recomenda que países implementem medidas de controle de infecções e redução de exposição humana a aves e mamíferos potencialmente infectados com a gripe ou outros tipos de vírus influenza.

Autoridades americanas introduziram medidas mais rígidas de controle para conter o primeiro surto conhecido de H5N1 em vacas leiteiras, que se espalhou por 33 rebanhos em oito estados. Um fazendeiro do Texas foi infectado, mas teve sintomas leves.

ra (Reuters, AFP)