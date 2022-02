Omie, startup de gestão para PMEs, anuncia compra da Conpass

A Omie, plataforma SaaS de gestão (ERP) na nuvem para pequenas e médias empresas (PMEs), anuncia a compra da Conpass, a quarta divulgada em menos de seis meses. A startup adquirida oferece uma plataforma de Customer Experience para reduzir atritos e engajar usuários através da automação da experiência do cliente. O valor da operação não foi divulgado.

A Conpass atende hoje mais de 300 empresas, como Ambev, Americanas, Stone e Locaweb. Com a aquisição a área de CS da Omie ganha mais força e passa a ser área de CX (Customer Experience). A solução da Conpass permite interações com os consumidores dentro do sistema, tais como tours, tutoriais, assistentes virtuais, centrais de ajuda, campanhas de marketing de produto e de engajamento.

De acordo com dados da Conpass, 73% das pessoas abandonam um sistema após 5 minutos de uso. “Percebemos, então, que o onboarding é essencial nessa troca, pois se o cliente não entender o produto, acaba não comprando, e se tiver uma má experiência de uso, ou não compra ou não retém”, explica o fundador e CEO da empresa adquirida, Ivan Biava.

Já o CEO e cofundador da Omie, Marcelo Lombardo, afirma que encontrou na Conpass um produto bem desenhado. “Além disso, identificamos um time de primeira linha e motivado em se juntar a nossa grande missão, compartilhando o sonho de liberar o crescimento das empresas brasileiras”, complementa.

Recentemente, a startup divulgou três M&As, com as aquisições da Devi Tecnologia, empresa de software para varejo, da G-Click, ferramenta na nuvem para gestão de processos para escritórios de contabilidade, e do Linker, banco digital que oferece serviços financeiros e soluções bancárias para mais de 30 mil PMEs.

Desde sua fundação em 2013, a Omie levantou pouco mais de R$ 690 milhões de investimento em rodadas anteriores ao novo aporte da Tencent, anunciado no fim de outubro e de valor não revelado. Atualmente, a startup possui mais de 87 mil clientes.

