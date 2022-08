Omie cria nova estratégia de expansão e almeja 1 milhão de clientes até 2025

Conteúdo patrocinado 04/08/2022 - 15:58 Compartilhe

● Plataforma visa facilitar o relacionamento entre os usuários do sistema Omie com seus clientes e fornecedores, contando com ofertas de crédito com aprovação rápida para toda a sua cadeia de relacionamento

● Esta é a primeira vez no mundo que esse tipo de estratégia baseada em “Supply Chain Financing” é executada por um player de ERP

● Plataforma também oferecerá total segurança contra golpes de boletos falsos e fraudes de pagamento

● Em desenvolvimento há um ano, projeto ganhou força com os aportes recebidos no segundo semestre do ano passado e de M&As recentes

Agosto de 2022 — Na contramão do mercado, entre demissões e retração corporativa, a Omie, plataforma de gestão (ERP) na nuvem, segue em ritmo acelerado e mantém seus planos de crescimento. A empresa, que chegou recentemente à marca de 100 mil clientes, almeja alcançar 1 milhão até 2025. Entre suas diversas estratégias para esse crescimento, a startup acaba de lançar um novo portal para facilitar a comunicação e a gestão financeira entre os usuários do sistema Omie e seus clientes e fornecedores.

Um dos primeiros recursos disponibilizados no novo Portal Omie é o acesso simplificado a documentos fiscais e instrumentos de cobrança. Além do acesso via link direto para os arquivos recebidos, os clientes dos usuários da Omie passam a contar com um painel para consultar e gerenciar o status de todos os documentos – e, principalmente, diversas formas de financiar essas transações. A Omie estima impactar mais de 2 milhões de empresas com a nova plataforma ainda em 2022.

Marcelo Lombardo, CEO e cofundador da Omie, explica que o Portal Omie vem democratizar o acesso a crédito. “Sabemos que grandes empresas, como a Petrobrás, possuem um portal onde seus fornecedores acompanham as suas ordens de pagamento, podendo, inclusive, antecipar recebíveis, e pensamos que essa ideia poderia ajudar empresas de todos os portes. Ainda poderíamos ir além dos fornecedores e nos estender também aos clientes, criando uma grande vantagem competitiva para nossos usuários: imagine ofertar crédito para seus clientes comprarem de você, sem requerer nenhum esforço adicional. Isso pode ser uma grande alavanca para o crescimento dos pequenos e médios negócios”, diz o executivo.

Já nos testes iniciais, a Omie percebeu que muitos dos clientes e fornecedores de seus usuários que tiveram contato com o portal também se interessaram em oferecer a mesma vantagem a seus próprios clientes, trazendo mais usuários para a plataforma. “Esse é o desejado efeito de rede, que pode aumentar ainda mais a nossa velocidade de crescimento”, comenta Lombardo.

Para validar e garantir a estabilidade e escalabilidade da plataforma, a Omie está disponibilizando esse ambiente aos poucos para sua base de mais de 100 mil clientes. Em breve, todos os usuários terão acesso ao novo portal.

Em desenvolvimento há pouco mais de um ano, o projeto ganhou mais força após os últimos aportes recebidos no segundo semestre de 2021, que sustentaram a empresa em diversas operações de M&A – sendo uma delas com a Ergoncredit, player que atua em crédito para PMEs há vários anos no mercado. Com a aquisição de 100% da Ergoncredit, a companhia se concentrou em integrar sua esteira de crédito à plataforma Omie, de forma que cada CNPJ e cada recebível que transita pela plataforma tenha seu crédito avaliado em tempo real.

“Todos no mercado percebem facilmente o valor dos dados contidos no ERP para fazer concessão de crédito, mas na prática ninguém sabe como fazer isso. Vimos então que teremos uma ótima oportunidade de aprender a modelar isso em conjunto com nossos parceiros de funding, sempre mantendo todo o sigilo e privacidade dos dados de nossos usuários”, relata o fundador da Ergoncredit, Rogério Bimbi, que agora faz parte do time da Omie.

Para a empresa, a inauguração do Portal Omie em agosto deste ano é o início de uma jornada: “Vamos incluir diversas outras funcionalidades ao longo do ano, como acompanhamento de pedidos de compra, venda, ordens de produção e conciliação fiscal”, cita Rafael Olmos, CTO da Omie.

Desde sua fundação em 2013, a empresa já levantou mais de R$ 690 milhões de investimento. “Com os últimos aportes recebidos no ano passado, ganhamos ainda mais força para ampliar nossa participação no mercado, investir na captação de novos clientes, na evolução do nosso produto e na ampliação dos canais de distribuição, além do crescimento dos nossos times. Estamos sempre avaliando o mercado e conversando com outros players e potenciais investidores para identificar oportunidades de investimentos e M&As”, afirma Lombardo.

“Essas estratégias são pautadas no nosso principal propósito: destravar o crescimento das empresas brasileiras. Em um mercado que está enfrentando dificuldades, como demissões, alta de juros e baixas rodadas de investimentos, seguimos em um crescimento sustentável e consistente, como sempre fizemos”, completa.

O portal também visa aumento da adimplência de seus usuários, redução de retrabalho para envio de segunda via da cobrança e mais segurança para a entrega desses documentos fiscais. Outras funções já estão em desenvolvimento e devem ser implementadas em breve, como a criação de um e-commerce para integrar compra e venda de produtos e serviços e a possibilidade de que a ponta final negocie cobranças abertas ou atrasadas.

Segurança contra golpes

Golpes e fraudes em boletos, links de pagamento, PIX e outras formas de cobrança têm crescido nos últimos anos. Segundo dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), cerca de 6 bilhões de boletos são processados anualmente e, desde 2018, uma média de R$ 450 milhões de boletos fraudulentos vêm sendo eliminados por ano.

Neste cenário, o Portal Omie também visa oferecer uma comunicação financeira mais segura entre seus clientes e a ponta final para evitar tentativas de golpes causados por vírus e/ou ataques hacker, que podem gerar boletos e documentos falsos, por exemplo. “A entrega desses documentos fiscais e de cobrança será totalmente segura, evitando qualquer tipo de interceptação de anexos de e-mails com o objetivo de modificar qualquer dado que descaracterize a relação original”, diz Marcelo.

Para acessar a plataforma, basta acessar portal.omie.com.br/ e fazer o login com as credenciais recebidas ao transacionar com alguma empresa usuária do sistema Omie.

Sobre a Omie

Fundada em 2013 por Marcelo Lombardo e Rafael Olmos, a Omie tem o propósito de levar prosperidade para qualquer negócio, oferecendo um sistema de gestão inovador, completo e ilimitado. Em oito anos, a scale-up tornou-se líder do segmento, com mais de 22 mil escritórios contábeis parceiros e mais de 100 mil clientes em todo país. No último ano, dobrou sua equipe e atingiu a marca de mais de 1700 colaboradores, entre matriz, unidades próprias e franqueadas. A empresa é ancorada em três pilares: Gestão na nuvem, por meio do software; Educação, por meio da Omie.Academy, braço educacional da empresa que leva capacitação profissional continuada aos empreendedores de forma gratuita; e Serviços Financeiros, com conta digital nativa do sistema e cobranças via boleto e PIX com custos bem mais baixos, além de linhas de crédito e soluções de apoio à gestão de pequenas e médias empresas – como o Itaú Meu Negócio gestão by Omie, produto em parceria com o banco Itaú que faz a integração dos sistemas de gestão e financeiro. Além disso, sua atuação regional com a Rede de Franquias, com 130 unidades, a torna a única empresa do segmento a figurar entre as cem que mais crescem no país, segundo o ranking da Deloitte, estreando no terceiro lugar.

Para conhecer mais sobre as novidades da Omie, não deixe de conferir seus canais:

Instagram: https://bit.ly/3lO2p16

LinkedIn: https://bit.ly/3lOugy3

Facebook: https://bit.ly/3LU8Qud

Site: https://bit.ly/3Gqk6gE

Blog: https://bit.ly/3wR6pV0