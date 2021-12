Omega Energia conclui incorporação da Omega Geração, contrata BTG Pactual como formador de mercado

SÃO PAULO (Reuters) – A Omega Geração concluiu a combinação de negócios com a Omega Energia, operação por meio da qual foi incorporada pela nova empresa de energia renovável, conforme comunicado divulgado nesta quinta-feira.

A partir desse momento a empresa não será mais negociada em bolsas de valores como Omega Geração, mas como Omega Energia, sob o código “MEGA3”.

Além disso, nesta quinta-feira, a Omega Energia realizou assembleia geral extraordinária para instalar e eleger membros do conselho fiscal. Na reunião, foi realizada ainda a eleição de dois novos conselheiros de administração, Rogério Zampronha e Roberto da Cunha Castello Branco.

O conselho da companhia elétrica também elegeu, nesta quinta-feira, a nova composição de sua diretoria, com Antonio Augusto Torres de Bastos Filho como diretor presidente; Andrea Sztajn, no cargo de diretora financeira e de relações com investidores; e Paulo Alexandre Coelho Abranches e Marcelo Lamar Pereira Simão nos cargos de diretores sem designação específica.

Em outro comunicado, a Omega Energia informou sobre a contratação do BTG Pactual para a função de formador de mercado de suas ações. O contrato do banco com a empresa de energia possui vigência de um ano, podendo ser prorrogável.

(Por Laís Morais)

