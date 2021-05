Omega anuncia liquidação antecipada de empréstimo de R$ 811,232 mi

A Omega Geração informa ter realizado nesta sexta-feira, 21, o pagamento antecipado de R$ 811,232 milhões referente ao financiamento do Complexo Santa Vitória do Palmar (402 MW) que a empresa obteve junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Os contratos em questão, ressalta a empresa em comunicado ao mercado, tinham vencimento previsto para dezembro de 2031 e custo de TJLP + 3,76% ao ano.

Segundo a empresa, a liquidação antecipada dos contratos de financiamento de BNDES e BRDE do Complexo Santa Vitória do Palmar e do Complexo Hermenegildo com custo equivalente a 8,69% em termos nominais, em conjunto com as debêntures verdes corporativas emitidas pela empresa em 15 de março com custo equivalente a 5,46% em termos nominais, fazem parte do plano de recapitalização do Complexo Chuí que tem como objetivo aumentar o retorno projetado da aquisição do complexo, por meio da redução de sua despesa financeira e a melhora do seu perfil de pagamento.

