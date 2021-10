OMC eleva previsões para crescimento do comércio em 2021 e 2022

GENEBRA (Reuters) – A Organização Mundial do Comércio revisou para cima suas previsões para o crescimento do comércio global de bens neste ano e em 2022, mas alertou sobre uma recuperação desigual e riscos negativos representados pela pandemia de Covid-19 e problemas na cadeia de oferta.

A OMC disse nesta segunda-feira que espera que o comércio de mercadorias avance 10,8% neste ano, após queda de 5,3% em 2020. Em março, a previsão era de crescimento de 8,0% em 2021.

O órgão comercial com sede em Genebra disse que o crescimento do comércio deve desacelerar para 4,7% em 2022, projeção mais alta do que a previsão anterior de 4,0%, com o comércio se aproximando de sua tendência pré-pandemia de longo prazo.

(Por Philip Blenkinsop)

