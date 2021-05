OMC diz que comércio de bens está crescendo em ritmo acelerado

GENEBRA (Reuters) – A Organização Mundial do Comércio (OMC) disse nesta sexta-feira que o comércio global de bens continua a se recuperar este ano em todas as frentes, após uma queda acentuada, mas breve, devido à pandemia de Covid-19 no segundo trimestre de 2020.

A OMC disse que seu termômetro para o comércio de bens subiu para 109,7 pontos, bem acima da linha de base de 100, ante a 103,9 em fevereiro.

“No último mês, todos os índices de componentes do termômetro estavam acima da tendência e subindo, destacando a natureza ampla da recuperação e sinalizando um ritmo acelerado de expansão do comércio”, disse a OMC.

(Por Philip Blenkinsop)

