OMC: Comércio global de bens registra crescimento de 1% no 1º trimestre de 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/07/2024 - 18:01

O volume do comércio mundial de mercadorias aumentou 1% no primeiro trimestre de 2024 com relação ao mesmo período de 2023, depois de ter permanecido estável ao longo de 2023, de acordo com as últimas estatísticas divulgadas pela Organização Mundial do Comércio (OMC). Em relatório, a instituição aponta que a maioria das regiões contribuiu positivamente para a recuperação do volume do comércio, com a Europa continuando uma exceção notável, uma vez que as suas exportações e importações continuaram a diminuindo.

No relatório, os economistas da OMC previram que o volume do comércio mundial de mercadorias cresceria 2,6% em 2024 e 3,3% em 2025. O aumento de 1,0% no primeiro trimestre é amplamente consistente com estas projeções, e se o atual ritmo de expansão continuar até ao final deste ano, o volume de comércio para todo o ano de 2024 será 2,7% superior ao de 2023.

Entretanto, o valor em dólares do comércio mundial de mercadorias caiu 2% em termos anuais no primeiro trimestre de 2024. O fato de os valores comerciais estarem a diminuindo enquanto os volumes comerciais aumentavam indica que os preços de exportação e importação estavam caindo durante este período, aponta a OMC.