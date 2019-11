Olympique vence Lille e afasta má fase; Angers assume vice-liderança

O Olympique de Marselha se recompôs depois das últimas decepções graças a uma vitória de 2 a 1 sobre o Lille, neste sábado pela 12ª rodada da Ligue 1 francesa, em que o Angers assumiu a vice-liderança provisória.

O Angers venceu o Strasbourg com um pênalti convertido pelo camaronês Stéphane Bahoken aos 26 minutos. O time tem agora 20 pontos.

Já os marselheses somam 19 pontos, os mesmos que o Nantes (2º), que no domingo visita o Bordeaux (8º).

Angers e OM conseguiram reduzir para sete e oito pontos, respectivamente, a desvantagem em relação ao líder Paris Saint-Germain, que na sexta-feira foi derrotado inesperadamente por 2 a 1 para o Dijon (18º) fora de casa.

– Enfim, três pontos –

O primeiro gol do Marselha neste sábado veio em um erro do goleiro do time visitante Mike Maignan, que deixou escapar de suas mãos uma bola na área. Ela acabou sendo recuperada por Boubacar Kamara, que tocou para seu companheiro Morgan Sanson abrir o placar.

O segundo dos locais veio com um gol contra do brasileiro Gabriel, de cabeça, quando tentava afastar uma bola em um ataque do OM.

O Lille diminuiu no estádio Vélodrome (83) com uma cabeçada do franco-maliense Bakary Adama Soumaoro em um escanteio cobrado por seu companheiro turco Yusuf Yazici.

O Marselha conseguiu assim interromper uma semana péssima, na qual havia sido goleado pelo Paris Saint-Germain (4-0) no ‘Clásico’ da Ligue 1 e eliminado pelo Monaco (2-1) resultado que o impediu de avançar às oitavas de final da Copa da Liga.

O Lille, vice-campeão da última temporada na França, ficou em sexto, à espera das demais partidas do fim de semana.

Neste sábado foram disputados outros três jogos na Ligue 1, entre os quais se destacou a derrota do Brest (7º) por 1 a 0 para o Amiens (10º), que venceu graças a um gol do colombiano Juan Ferney Otero.

Nesse jogo houve um acidente nas arquibancadas, quando um torcedor de 25 anos sofreu uma queda de “vários metros” e bateu com a cabeça, o que fez com que ele fosse evacuado com urgência a um hospital. Cerca de vinte minutos depois, o locutor do estádio tranquilizou os espectadores sobre o estado de saúde do rapaz, explicando que ele estava consciente.

O Lyon (8º) continuou sua recuperação com uma vitória de 3 a 2 em Toulouse (18º), graças a um gol nos acréscimos do holandês Memphis Depay, enquanto que o Metz (19º) e o Montpellier (9º) empataram em 2 a 2.

Também seria disputada neste sábado a partida entre o lanterna Nimes (20º) e o Rennes (12º), mas foi adiada devido ao mau estado do gramado após as fortes chuvas no sul da França.

— Jogos da 12ª rodada da Ligue 1 francesa e classificação:

– Sexta-feira:

Dijon – PSG 2 – 1

– Sábado:

Olympique de Marselha – Lille 2 – 1

Metz – Montpellier 2 – 2

Amiens – Brest 1 – 0

Angers – Strasbourg 1 – 0

Toulouse – Lyon 2 – 3

– Domingo (horário de Brasília):

(11h00) Bordeaux – Nantes

(13h00) Nice – Reims

(17h00) Saint-Etienne – Monaco

– Adiado:

Nîmes – Rennes

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 27 12 9 0 3 26 7 19

2. Angers 20 12 6 2 4 17 16 1

3. Nantes 19 11 6 1 4 9 7 2

4. Olympique de Marselha 19 12 5 4 3 14 16 -2

5. Reims 18 11 5 3 3 9 4 5

6. Lille 18 12 5 3 4 18 13 5

7. Brest 17 12 4 5 3 13 14 -1

8. Lyon 16 12 4 4 4 19 11 8

9. Montpellier 16 12 4 4 4 11 10 1

10. Amiens 16 12 4 4 4 16 17 -1

11. Bordeaux 15 11 4 3 4 15 14 1

12. Rennes 15 11 4 3 4 13 12 1

13. Monaco 15 11 4 3 4 19 21 -2

14. Saint-Etienne 15 11 4 3 4 11 15 -4

15. Nice 13 11 4 1 6 13 18 -5

16. Dijon 12 12 3 3 6 7 13 -6

17. Strasbourg 12 12 3 3 6 7 13 -6

18. Toulouse 12 12 3 3 6 15 22 -7

19. Metz 12 12 3 3 6 11 18 -7

20. Nîmes 11 11 2 5 4 10 12 -2

