Olympique Marseille sofre susto, mas vence o Saint-Étienne pela Ligue 1 Após começar perdendo, equipe de Sampaoli imprimiu ritmo forte e fez jogo tranquilo

O Olympique Marseille venceu o Saint-Étienne por 4 a 2 pelo Campeonato Francês. Após começar perdendo por conta de um frango de López, a equipe de Jorge Sampaoli imprimiu um ritmo forte no duelo, conseguiu a virada na segunda etapa e abriu vantagem para o Rennes na classificação.

QUE FRANGO

No início da partida, o Olympique Marseille quase abriu o placar, mas não contou com a sorte. Aos quatro minutos, a equipe de Sampaoli roubou a bola da defesa do Saint-Étienne na grande área, Payet saiu cara a cara com Bernardoni, mas bateu para grande defesa do goleiro. Aos oito, Bouanga aproveitou recuou errado de Kolasinac e finalizou sem força, mas anotou um gol para os mandantes graças ao frango de López.

PRESSÃO TOTAL

Após sofrer o primeiro gol, o Marseille voltou a pressionar. Aos 19 minutos, Payet teve boa oportunidade em cobrança de falta, mas mandou por cima da meta. Aos 37, Guendouzi arriscou uma finalização do meio da rua e Bernardoni teve que cair para fazer grande defesa. Nos acréscimos, Payet igualou o marcador após converter cobrança de pênalti.

QUASE A VIRADA

No início da segunda etapa, o Marseille seguiu imprimindo um ritmo forte em busca da virada. Aos seis minutos, Payet recebeu passe livre na área, mas tentou encobrir Bernardoni, que fez bela defesa. Aos 10, Dieng aproveitou cobrança de escanteio, subiu mais que a zaga adversária, mas mandou no travessão.

VIRADA COM AUTORIDADE

Após a pressão inicial, a equipe de Jorge Sampaoli conseguiu a virada aos 14 minutos, após Rongier receber passe em profundidade na área e finalizar para boa intervenção de Bernardoni, mas Kolodziejczak tentou tirar e chutou contra a própria. Aos 22, Dieng converteu outra cobrança de pênalti e ampliou o marcador para os visitantes.

SALVOU DA GOLEADA

Aos 27 minutos, o Olympique Marseille saiu em rápido contra-ataque e Guendouzi achou Harit pelo lado direito da área para bater cruzado e anotar o 4º gol dos visitantes. No entanto, Douath impediu a goleada ao achar uma finalização de longe e anotar um golaço para o Saint-Étienne.

