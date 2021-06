Olympique Marseille não está disposto a liberar Gerson para os Jogos Olímpicos de Tóquio De acordo com jornalista francês, meio-campista não deve contestar decisão do clube francês em seu retorno ao futebol europeu

O Olympique Marseille não está disposto a liberar Gerson para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, segundo o jornalista Eric Frosio, do “L’Equipe”. As informações indicam que o meia gostaria de servir o Brasil no torneio, mas que irá respeitar a decisão do clube.

O ex-jogador do Flamengo está na lista dos 18 convocados do técnico André Jardine, divulgada no último dia 17. Com isso, o jovem deve iniciar seu trabalho de pré-temporada com os novos companheiros nas próximas semanas visando um melhor rendimento nas competições nacionais.

No último domingo, Gerson aterrisou em Marselha após um longo período de negociações entre os franceses e o Flamengo. O atleta foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli, que já o conhecia pelo tempo que passou pelo futebol brasileiro e que tambem foi contratado este ano para comandar o elenco.

Com isso, André Jardine pode ter problemas com a sua lista de 18 convocados para a Olimpíada. Além de Gerson, o treinador pode ter que substituir o atacante Pedro caso o Rubro-Negro siga firme na posição de não liberar o centroavante para o Brasil.

