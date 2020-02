Olympique de Marselha vence Toulouse e se consolida na vice-liderança

Com um golaço de Dimitri Payet, o Olympique de Marselha venceu o lanterna Toulouse, em casa neste sábado por 1 a 0 pela 24ª rodada da Ligue 1 e consolidou sua segunda posição no campeonato.

O OM está agora a 9 pontos do líder PSG, que no domingo encerra a rodada no Parque dos Príncipes contra o Lyon (6º), em um clássico do futebol francês.

A equipe comandada pelo técnico André Villas-Boas chegou a dois meses de invencibilidade.

Já o Toulouse, em queda livre, somou sua 13ª derrota em 14 jogos, o que o aproxima da Ligue 2, a segunda divisão francesa. O time já está a 11 pontos do Dijon (17º), primeira equipe fora da zona de rebaixamento (20º e 19º) e de promoção (18º).

Payet, em uma grande jogada, voltou a abrir o placar, como havia acontecido na quarta-feira contra o Saint-Etienne (2-0), com uma bomba no ângulo que fez com que o OM saísse da armadilha do Toulouse, que começou forte e teve chances de marcar.

A série do Marselha é excelente. Com o décimo gol de Payet em todas as competições, o time chega a seu 16º jogo sem derrotas, incluindo a Copa da França, o que possibilita atingir seu objetivo de retornar à Liga dos Campeões.

Mas o triunfo não escondeu alguns pontos fracos da equipe de Villas-Boas: cansaço, falta de ideias no ataque e a ‘dependência de Payet’, reconhecida pelo próprio técnico português.

O goleiro Steve Mandanda também teve um bom desempenho e o time da casa ainda contou com a sorte quando, logo aos 20 segundos, o ex-jogador do Olympique de Marselha, Aaron Leya-Iseka, mandou a bola na trave após driblar Mandanda.

— Jogos da 24ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

– Sexta-feira:

Angers – Lille 0 – 2

– Sábado:

Olympique de Marselha – Toulouse 1 – 0

Metz – Bordeaux

Amiens – Monaco

Dijon – Nantes

Rennes – Brest

Nice – Nîmes

– Domingo:

(11h00) Montpellier – Saint-Etienne

(13h00) Strasbourg – Reims

(17h00) PSG – Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 58 23 19 1 3 59 15 44

2. Olympique de Marselha 49 24 14 7 3 33 21 12

3. Rennes 40 23 12 4 7 29 22 7

4. Lille 40 24 12 4 8 29 25 4

5. Montpellier 34 23 9 7 7 31 27 4

6. Lyon 33 23 9 6 8 35 21 14

7. Reims 33 23 8 9 6 22 16 6

8. Nice 33 23 9 6 8 33 31 2

9. Strasbourg 33 23 10 3 10 28 28 0

10. Monaco 32 23 9 5 9 38 39 -1

11. Nantes 32 23 10 2 11 22 24 -2

12. Bordeaux 31 23 8 7 8 31 25 6

13. Angers 30 24 8 6 10 24 32 -8

14. Brest 29 23 7 8 8 29 31 -2

15. Saint-Etienne 28 23 8 4 11 25 37 -12

16. Metz 27 23 6 9 8 23 30 -7

17. Dijon 24 23 6 6 11 19 26 -7

18. Nîmes 21 23 5 6 12 21 36 -15

19. Amiens 20 23 4 8 11 24 41 -17

20. Toulouse 13 24 3 4 17 21 49 -28

