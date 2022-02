Olympique de Marselha vence Metz e se consolida em 2º; Bordeaux é o novo lanterna

O Olympique de Marselha consolidou sua vice-liderança no campeonato francês ao derrotar o Metz (19º) por 2 a 1 neste domingo pela 24ª rodada.

A equipe comandada pelo técnico argentino Jorge Sampaoli venceu com gols do congolês Cédric Bakambú (26) e do polonês Arkadiusz Milik (82). O marfinense Habib Maïga havia empatado provisoriamente (52).

Após esta rodada, o Marselha permanece 13 pontos atrás do líder Paris Saint-Germain, mas amplia para 4 pontos a vantagem sobre o Nice (3º), que perdeu por 2 a 0 fora de casa para o Lyon (7º) no sábado.

Depois de o espanhol Pau López ter salvado o Marselha de sofrer o primeiro gol (20), foi o congolês Cédric Bakambú quem abriu o marcador para o OM.

Um escanteio de Dimitri Payet foi desviado de cabeça na altura da marca do pênalti por William Saliba, mas a bola tocou em um zagueiro e sobrou dentro da pequena área, onde Bakambu, bem colocado, chutou para o fundo da rede (24).

Esse gol deu tranquilidade ao Olympique Marselha, que poderia ter aumentado antes do intervalo: primeiro em outro escanteio que o senegalês Bamba Dieng finalizou e Marc-Aurèle Caillard salvou (33) e depois em um chute de seu compatriota Pape Gueye que passou rente à trave (45).

Apesar de não ter a vitória garantida, a equipe de Sampaoli recuou no segundo tempo e acabou pagando por isso, já que o atacante marfinense Habib Maïga empatou oito minutos após o intervalo (53).

– Bicicleta de Milik –

Depois do senegalês Opa Nguette ter falhado na tentativa de marcar o segundo para o time da casa (80), foi o polonês Arkadiusz Milik, que substituiu Bakambú, quem acabou decidindo o duelo com um belo gol de bicicleta (82).

Mais cedo o Strasbourg (4º) venceu o Angers (13º) fora de casa por 1 a 0 e se aproximou do pódio, enquanto o Saint-Etienne (18º) derrotou o Clermont Ferrand (15º) por 2 a 1 e deixou, pelo menos provisoriamente, a lanterna da Ligue 1.

O veterano Kevin Gameiro foi o autor do gol (11 minutos) que deu os três pontos ao Strasbourg e colocou a equipe alsaciana apenas um ponto atrás do Nice, que perdeu por 2 a 0 para o Lyon no sábado.

O Monaco (6º), que também poderia ter chegado perto do pódio, perdeu uma boa oportunidade ao não passar do empate sem gols com o Lorient (17º).

Com os resultados desta 24ª rodada, o Strasbourg já está quatro pontos à frente dos seus rivais na luta pelas vagas na Liga Europa (Rennes, Monaco e Lyon).

Na luta pela permanência, o Saint-Etienne venceu por 2 a 1 o Clermont Ferrand (15º) fora de casa e está em 18º com 21 pontos, um a mais que Metz e Bordeaux, que é o novo lanterna depois de perder por 3 a 2 para o Lens.

— Jogos da 24ª rodada do campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

PSG – Rennes 1 – 0

– Sábado:

Montpellier – Lille 0 – 1

Lyon – Nice 2 – 0

– Domingo:

Monaco – Lorient 0 – 0

Nantes – Reims 1 – 0

Clermont-Ferrand FC – Saint-Etienne 1 – 2

Brest – Troyes 5 – 1

Angers – Strasbourg 0 – 1

Lens – Bordeaux 3 – 2

Metz – Olympique de Marselha 1 – 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 59 24 18 5 1 52 19 33

2. Olympique de Marselha 46 24 13 7 4 38 21 17

3. Nice 42 24 13 4 7 36 21 15

4. Strasbourg 41 24 12 5 7 46 29 17

5. Rennes 37 24 11 4 9 43 22 21

6. Monaco 37 24 10 7 7 37 26 11

7. Lyon 37 24 10 8 6 33 30 3

8. Lens 36 24 10 6 8 39 35 4

9. Nantes 35 24 10 5 9 31 28 3

10. Lille 35 24 9 8 7 32 35 -3

11. Montpellier 34 24 10 4 10 38 34 4

12. Brest 31 24 8 7 9 33 36 -3

13. Angers 29 24 7 8 9 30 35 -5

14. Reims 27 24 6 9 9 27 28 -1

15. Clermont-Ferrand FC 24 24 6 6 12 24 41 -17

16. Troyes 21 24 5 6 13 21 36 -15

17. Lorient 21 24 4 9 11 20 38 -18

18. Saint-Etienne 21 24 5 6 13 24 45 -21

19. Metz 20 24 4 8 12 25 45 -20

20. Bordeaux 20 24 4 8 12 36 61 -25

./bds/aam

Saiba mais