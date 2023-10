Olympique de Marselha vence Le Havre e consegue 1ª vitória com Gattuso

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/10/2023 - 11:33 Compartilhe

Depois de duas derrotas consecutivas no Campeonato Francês, o Olympique de Marselha voltou a vencer neste domingo (8), ao bater o Le Havre por 3 a 0 no estádio Vélodrome, pela 8ª rodada, a primeira vitória da equipe desde a chegada do técnico italiano Gennaro Gattuso.

O Olympique, que vinha de um empate em casa na Liga Europa com o Brighton (2 a 2), foi muito superior ao adversário, que ficou com um homem a menos desde o final do primeiro tempo, graças à expulsão de Rassoul Ndiaye no minuto 40.

Os gols de Arouna Sangante (18′ contra), do atacante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (21′) e do senegalês Ismaïla Sarr (84′) decidiram a partida.

Goleado pelo Paris Saint-Germain (4 a 0) e derrotado pelo Monaco (3 a 2) nas últimas duas rodadas, o time de Marselha não vencia desde o dia 26 de agosto, quando bateu o Brest por 2 a 0.

Com o resultado deste domingo, o Olympique passa a ocupar a sexta posição da tabela com os mesmos 12 pontos do PSG, que visita o Reims no encerramento da rodada.

— Jogos da 8ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Strasbourg – Nantes 1 – 2

– Sábado:

Metz – Nice 0 – 1

Reims – Monaco 1 – 3

– Domingo:

Olympique de Marselha – Le Havre 3 – 0

(10h00) Brest – Toulouse

Lyon – Lorient

Montpellier – Clermont-Ferrand FC

(12h05) Lens – Lille





(15h45) Rennes – PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Monaco 17 8 5 2 1 21 11 10

2. Nice 16 8 4 4 0 9 4 5

3. Brest 14 7 4 2 1 8 6 2

4. Reims 13 8 4 1 3 14 11 3

5. PSG 12 7 3 3 1 14 6 8

6. Olympique de Marselha 12 8 3 3 2 12 11 1

7. Rennes 11 7 2 5 0 13 7 6

8. Lille 11 7 3 2 2 10 9 1

9. Nantes 11 8 3 2 3 14 15 -1

10. Strasbourg 10 8 3 1 4 8 11 -3





11. Montpellier 9 7 2 3 2 12 9 3

12. Toulouse 9 7 2 3 2 9 8 1

13. Le Havre 9 8 2 3 3 10 12 -2

14. Metz 8 8 2 2 4 7 14 -7

15. Lens 7 7 2 1 4 7 12 -5

16. Lorient 6 7 1 3 3 10 15 -5

17. Clermont-Ferrand FC 2 7 0 2 5 5 12 -7

18. Lyon 2 7 0 2 5 3 13 -10

